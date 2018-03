Programmation de Danse Danse: 13 oeuvres des quatre coins du monde

Le Canada brillera

Fin février, la chorégraphe torontoise Peggy Baker ravira les fans d'Arcade Fire. Elle dirigera en effet six danseurs accompagnés de deux musiciens du groupe, la violoniste Sarah Neufeld et le batteur Jeremy Gara, dans un spectacle qui conjuguera danse, musique rock indie et arts visuels. L'enfant terrible de la danse canadienne Crystal Pite renouera pour sa part avec Jonathon Young pour présenter Revisor en avril 2019.

Des grands venus d'ailleurs

De grands noms de la scène internationale s'inviteront au coeur de cette nouvelle saison. La Sud-Africaine Dada Masilo donnera le coup d'envoi avec une relecture de Giselle. Anne Teresa De Keersmaeker sera de retour avec une nouvelle création, A Love Supreme, interprétée par un quatuor masculin sur les titres de l'album du même nom de John Coltrane. Véritable habitué de Danse Danse, Akram Khan sera accompagné sur scène par cinq musiciens dans sa plus récente pièce, XENOS. Débarqué de San Francisco, Alonzo King clora la saison avec The Propelled Heart, un nouvel opus chorégraphique accompagné par la voix de Lisa Fischer, révélée aux côtés des Rolling Stones et de Sting.