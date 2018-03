Clara Furey: la chorégraphe cosmique

«Un gros déclic s'est produit quand Peter et moi avons crée Untied Tales en octobre 2015. J'ai vraiment pris mon pied à cosigner la chorégraphie et à la danser avec Peter, sur la musique de mon frère, Thomas Furey. Jusqu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un d'assez sauvage et puis subitement, j'ai eu envie de sortir de ma bulle, de me connecter aux autres, d'être à l'écoute de ce qu'ils voulaient me dire au lieu de toujours me pousser.»

Ballet cosmique

De cette nouvelle façon de voir la vie et de s'ouvrir aux autres est née l'ébauche de Cosmic Love, la première chorégraphie que Clara signe entièrement seule. Mais comme elle n'était pas prête à renoncer à danser, elle est à la fois la chorégraphe et une danseuse aux côtés des cinq autres. Dans les faits, il y a un septième danseur: Thomas Furey qui a composé la musique, qui n'a jamais dansé de sa vie mais qui le fera cette fois, pour sa soeur chérie.

En principe, l'acteur et danseur Francis Ducharme devait être du spectacle, mais une blessure à la clavicule l'empêche d'y participer.

Ses danseurs, Clara les a choisis un peu partout, aussi bien à Montréal et à Calgary qu'à Berlin. Elle a composé un ballet cosmique basé sur sa croyance spirituelle que tout le monde a sa place dans l'univers. Par contre, comme elle a été formée à l'école de la rigueur classique, ce sera, assure-t-elle, une pièce sans concession, un brin radicale, qui risque de ne pas plaire à tout le monde.

«Mais c'est correct. Au moins, quand les gens n'aiment pas, il se passe de quoi, ils se positionnent. Moi, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, quoi penser, quoi ressentir et j'espère ne pas le faire aux autres, mais évidemment, ce que je veux par-dessus tout, c'est communiquer.»

«Mon obsession, c'est la communication. C'est pourquoi même si ma chorégraphie est une pièce abstraite, elle parle d'écoute et d'empathie.»

Un solo pour Céline Bonnier

Clara Furey a passé son enfance et une partie de son adolescence à Paris. Pendant sa vingtaine, elle n'était pas certaine de savoir où elle allait s'établir mais, à 34 ans, il n'y a plus de doute dans sa tête: c'est à Montréal qu'elle vit et qu'elle veut vivre et créer. Elle a déjà en tête un nouveau projet chorégraphique après Cosmic Love. Ce sera un solo de danse sur son amie, l'actrice Céline Bonnier.

«Nous avons déjà collaboré ensemble sur Hello. How are you?, qui était une sorte de performance à deux. Cette fois, Céline sera seule en scène. J'ai envie, pour une fois, d'avoir du recul et de ne pas être sur scène. Je ne renonce pas à danser pour autant.»

Clara Furey espère que les spectateurs qui viendront voir Cosmic Love vivront quelque chose de signifiant. Elle insiste sur le fait que divertir est la dernière chose qu'elle recherche. «À la limite, je préfère que quelqu'un s'endorme pendant mes shows», dit-elle. Mais il n'y a pas de danger. Avec Clara sur les planches, le sommeil n'aura aucune chance de se manifester.

À la Cinquième Salle de la Place des Arts du 6 au 14 décembre.