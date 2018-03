Dance Me: entrer dans la danse avec Cohen

Éric Jean: La recherche du «juste équilibre»

Ex-directeur artistique du Quat'Sous, Éric Jean assure la dramaturgie et la mise en scène du spectacle. Cet amoureux de la danse avait déjà intégré des chorégraphies dans ses pièces de théâtre, mais n'avait encore jamais assuré la mise en scène d'un spectacle de danse. «Je me suis vite rendu compte que ça fonctionnait bien différemment qu'au théâtre. Tout part de la musique. Le grand défi a été de faire le choix des chansons. On a dû faire des deuils. Mais il y a des incontournables comme Hallelujah, Suzanne ou Famous Blue Raincoat. Il a ensuite fallu les distribuer aux chorégraphes pour trouver un juste équilibre, tout en gardant la possibilité de l'enveloppe théâtrale», explique Éric Jean.

Au final, Dance Me compte 24 morceaux, dont 17 chorégraphies entrecoupées de moments plus théâtraux. «Tout est lié par Cohen, sa voix et son univers. On a opté pour une image qui revient dans le spectacle, un peu comme si le fantôme de Cohen errait dans le théâtre. On l'entend parfois taper à la machine, on voit sa silhouette et une narration vidéo appuie cette trame, sans jamais montrer d'image de Cohen. Seule sa voix est présente», explique le metteur en scène.

Des costumes «rétro chic» signés Philippe Dubuc

Deux semaines avant la première, le designer Philippe Dubuc en était encore à finaliser les retouches des costumes confectionnés spécialement pour les danseurs des BJM. «Je voulais créer une garde-robe de base pour chaque danseur, qui allait évoluer au fil des tableaux. Cohen représente un certain classicisme dans son look. Son style, tout comme la représentation des femmes dans ses textes, évoque vraiment la sensualité, le charme et l'élégance», explique le designer.

Philippe Dubuc a exploité les accessoires associés pour toujours à Leonard Cohen, comme son chapeau ou ses blazers rayés à double boutonnière. «Pour résumer, on est dans le rétro chic! Je suis parti de ces éléments pour habiller les hommes autant que les femmes. On m'a demandé de rester dans une palette de couleurs très sombres. Dans un des tableaux, les filles portent un chemisier blanc transparent qui évoque la chemise de costard, auquel on a intégré de la dentelle pour représenter la sensualité féminine.»

Au Théâtre Maisonneuve, du 5 au 9 décembre, dans le cadre de Danse Danse. Au Centre national des arts d'Ottawa, les 23 et 24 février 2018.