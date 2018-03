Daniel Léveillé remporte le Grand Prix de la danse 2017

Le chorégraphe Daniel Léveillé a reçu hier le Grand Prix de la danse de Montréal 2017 assorti d'une bourse de 25 000 $. Le jury a souligné l'apport de Daniel Léveillé comme chorégraphe parmi les plus en vue à l'international et pédagogue hors pair. «Daniel Léveillé possède une signature unique et sa production se démarque par son intégrité», a indiqué le jury.

Dans la catégorie interprète, Esther Gaudette et Manuel Roque ont été honorés ex aequo. Le jury a remarqué la grande puissance, la précision et la justesse d'Esther Gaudette dans When the ice melts, will we drink the water? de Daina Ashbee. «Danseur poétique et virtuose», selon le jury, Manuel Roque a été récompensé pour son solo bang bang. Pour la même oeuvre, il a reçu le Prix du CALQ pour la meilleure oeuvre chorégraphique.

Le Prix Découverte est revenu à l'interprète Paige Culley pour une autre chorégraphie de Daina Ashbee, Pour. «D'une présence scénique exceptionnelle et d'une grande intériorité, Paige Culley s'engage corps et âme dans la recherche, et nourrit les oeuvres qu'elle interprète», a écrit le jury.

Lorraine Hébert, gestionnaire culturelle et ex-directrice du Regroupement québécois de la danse (RQD), s'est vu remettre le Prix de gestionnaire culturelle. Le jury a voulu reconnaître la constance et l'engagement indéfectible de Lorraine Hébert à la barre du RQD, dont elle a assuré la direction pendant 13 ans.

Pour sa part, la philanthrope et présidente du conseil d'administration des Grands Ballets canadiens, Constance V. Pathy, est la première lauréate du prix honorifique soulignant une «contribution exceptionnelle» au domaine de la danse.

Enfin, le Prix de la diversité culturelle en danse a été décerné par un jury indépendant à Victor Quijada en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement de la discipline et pour le rôle de précurseur qu'il a joué en ouvrant la scène à la danse de rue.