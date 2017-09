Cinq visages du Super Méga Continental

Andrea Ubal et Gabriela Soto Ubal: L'expérience mère-fille

Andrea, 45 ans, comédienne et étudiante au doctorat en étude et pratique des arts

Gabriela Soto Ubal, 18 ans, étudiante au cégep en soins de santé

Première participationLa motivation d'Andrea Ubal: «On a vécu à Montréal entre 2009 et 2012. J'avais vu le Grand Continental au FTA et j'avais adoré ça. Je voulais le faire une fois dans ma vie! On vient du Chili et à notre retour ici, j'ai pris connaissance des auditions et j'ai invité ma fille à venir avec moi. C'est le premier projet avec ma fille en tant qu'adulte.»

Son rapport à la danse: «C'est l'unique expérience qu'on a faite avec autant de gens en même temps! Ma fille suit des cours de hip-hop et j'aime beaucoup la danse. Le plus difficile est d'essayer de garder les lignes. Il faut beaucoup se concentrer pour y arriver. L'énergie est telle quand on répète avec tous ces gens que quand on rentre le soir, on est épuisé!»

Danser à 375, c'est... «très émouvant. On ressent tellement de joie quand on danse. J'en ai la chair de poule! Il y a une grande diversité, mais en même temps, on fait la même chose, on est dans une même énergie, tout le monde est pareil!»