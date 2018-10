Neuf (titre provisoire): cinq acteurs et un enterrement

Mourir sur scène

L'idée de réunir des interprètes qui ont 60 ans et plus, autour de confidences sur la mort et le passage du temps, prend tout son sens. Dans ce métier, les acteurs vivent des deuils à répétition, une fois le rideau tombé, le plateau vidé, le projet terminé. Mourir sur scène représente plus qu'une image: un comédien vit sur du temps emprunté aux personnages, aux producteurs, au public.

Hélas! dans sa forme actuelle, Neuf n'est pas abouti. La trame est décousue; le matériau, riche, mais vaporeux; et la mayonnaise ne prend pas toujours entre les personnages-interprètes. Certes, les témoignages des acteurs, à la source du texte, impliquent des changements de ton, des décrochages. Or, l'auteur aurait pu resserrer et donner plus de liant à l'ensemble.

Pour l'instant, la proposition, bien qu'originale et divertissante, ressemble à une création du Nouveau Théâtre Expérimental. Pas à une oeuvre phare qui jette un regard oblique sur un demi-siècle de la société québécoise, afin de marquer les 50 ans du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui.

* * *

Neuf (titre provisoire). Texte et mise en scène: Mani Soleymanlou. Au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, jusqu'au 20 octobre.