Reprise de la pièce Les fées ont soif: assoiffées!

Nathalie Petrowski

Je ne me souvenais pas qu'il y avait de la musique ou des chansons dans Les fées d'il y a 40 ans. Mais bon, comme je le disais, je ne me souviens pas de grand-chose. C'est pourquoi les chansons exécutées par les actrices et les deux musiciennes sur scène m'ont beaucoup plu. Je sais que certains trouvent ces chansons un brin dépassées, mais pas moi. Je trouve au contraire que les chansons viennent colorer le récit et rendre la pièce moins statique et plus rythmée. Par moments, à cause de la musique, de l'humour et du jeu des actrices qui ne sont pas toujours en train de pleurer leur vie, on a presque l'impression d'être dans une revue musicale ou un show de cabaret féministe. C'est très rafraîchissant et ça va à l'encontre de l'aura de lourdeur menaçante que la controverse d'il y a 40 ans a installée dans notre mémoire collective.

Toi qui suis la musique d'aujourd'hui, tu les as aimées, les chansons des Fées?

Émilie Côté

Oui, beaucoup. Les scènes où elles chantent en harmonie évoquent la solidarité et la sensibilité féminines. J'ai aussi beaucoup apprécié le passage du texte qui dénonce le fait que le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française. Et il y a de nombreuses phrases introspectives de la pièce que je médite encore, dont celle-ci: «À 12 ans, qu'est-ce que je voulais?» C'est vraiment l'une des pièces de théâtre à voir cet automne.

Nathalie Petrowski

J'ai vu que la pièce affichait complet et qu'il y avait déjà des supplémentaires, et c'est tant mieux. Cette pièce tombe pile avec notre époque et avec les changements de paradigme dans lesquels nous sommes tous plongés, que nous le voulions ou non. Et la beauté de cette pièce, c'est que tout le monde peut y trouver son compte, les jeunes comme toi et ceux qui étaient jeunes, il y a 40 ans. Quant aux milléniaux, je leur souhaite de lâcher leurs téléphones intelligents pour un soir et d'aller à la découverte d'une parole qui, l'espace d'une heure et demie, fait de nous tous des fées assoiffées de liberté.

Émilie Côté

Et des fées assoiffées d'égalité.

____________________________________________________________________

Les fées ont soif est présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 10 novembre.