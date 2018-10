Prouesses et épouvantables digestions du redouté Pantagruel: la grande bouffe

Rentrée audacieuse et relevée au Théâtre Denise-Pelletier. Du Rabelais spectaculaire, écrit et monté par des jeunes et joué par des interprètes au sommet de leur truculence!

Avec Prouesses et épouvantables digestions du redouté Pantagruel, Gabriel Plante et Philippe Cyr ont réussi à digérer et rendre accessible une matière abondante, écrite il y a près de 500 ans, mais possédant des vertus curatives pour le monde d'aujourd'hui.

Le dramaturge Gabriel Plante s'est servi des deux premiers romans de François Rabelais, Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), pour écrire ce spectacle drôle et coloré, dans tous les sens du mot. Philippe Cyr en a fait une matière organique et débordante, comme il se doit.

Homme de la Renaissance et humaniste, Rabelais a choisi le rire, ô hérésie à l'époque, pour sortir de l'obscurantisme du Moyen Âge.

Homme de culture et de science, il s'est emparé de la langue vernaculaire française pour contester une élite désincarnée qui ne pensait qu'en latin.

Nous sommes donc ici dans le ventre de Pantagruel, fils de Gargantua, où échouent un pèlerin (succulent Paul Ahmarani), Frère Jean (ingénieuse Nathalie Claude), Ponocrate (Renaud Lacelle-Bourdon toujours suave) et Panurge (Cynthia Wu-Maheux hystériquement drôle).

En bande-son, la voix de l'auteur se fait entendre: nul autre que l'immortel Dany Laferrière. Il tente tant bien que mal de manipuler, comme des marionnettes, ces utopistes qui ne vivent que pour rire, boire et manger, roter et péter. Ils en parlent et le font. Ils meurent et ressuscitent aussi parfois. Bref, ils vont de transgression en excès.