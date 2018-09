Notre Dame de Paris: meilleur qu'il y a 20 ans

Nos deux journalistes ont vu, il y a 20 ans, la première mouture de Notre Dame de Paris de Luc Plamondon et de Richard Cocciante. L'une en avait gardé un très bon souvenir, l'autre non. Ils sont retournés voir la nouvelle version de la comédie musicale au succès planétaire, lundi soir au Théâtre St-Denis. Bilan critique.

Stéphanie Vallet: Tu allais voir Notre Dame de Paris à reculons, mais tu semblais bien souriant hier soir. Que s'est-il passé?

Luc Boulanger: Je gardais le souvenir d'un festival de cordes vocales, d'un spectacle grandiose porté par des interprètes qui s'époumonent sur des tubes, au service d'une histoire assez cliché de la belle et la bête. Or, lundi, j'ai été très touché autant par l'histoire que par la performance vocale et chorégraphique.

SV: J'étais un peu vendue d'avance. Il m'arrive encore d'écouter la trame sonore, 20 ans plus tard! Les performances vocales étaient mémorables. Ma seule crainte était que les chanteurs ne soient pas à la hauteur de ceux de la première mouture. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont relevé de défi!

LB: Absolument, ils n'ont pas à souffrir de la comparaison avec les interprètes qui ont créé les rôles de Quasimodo, Frollo, Esmeralda, etc.

SV: Dans mon cas, ça a nécessité un petit moment d'adaptation au début, surtout lorsque Gringoire [Richard Charest] a commencé à chanter. Pas facile de chausser les souliers de Bruno Pelletier! Mais après quelques minutes, j'ai pleinement apprécié sa prestation.

LB: Vocalement, Notre Dame de Paris demande un talent d'interprétation proche de l'opéra. D'ailleurs, en revoyant le spectacle, j'ai compris que NDP est davantage un opéra-pop qu'une comédie musicale classique, comme à Broadway. C'est probablement pourquoi j'ai moins embarqué il y a 20 ans...

SV: Je pense que la mise en scène et les chorégraphies de 2018 y sont pour beaucoup dans ton changement de perception. Elles servent beaucoup mieux le texte et sont d'une qualité exceptionnelle. J'ai été soufflée par les danseurs qui ont donné une prestation digne de ce qu'on peut voir à Danse Danse. J'ai rarement vu des chorégraphies de danse contemporaine de ce niveau dans une comédie musicale.

LB: Oui, la mise en scène de Gilles Maheu est à la fois fluide et époustouflante. Sa vision [Maheu vient de la danse théâtre avec Carbone 14] se marie parfaitement aux chorégraphies de Martino Müller, ex-danseur du Nederlands Dans Theater de Jiří Kylián. Résultat: la performance des interprètes est très physique, expressionniste et acrobatique. On les voit escalader un mur géant et virevolter dans les airs, comme au Cirque du Soleil ! On sent qu'avec le temps, ces deux artistes, qui sont dans l'équipe de création depuis 20 ans, ont peaufiné leur travail.

SV: Tout à fait. Cette version 2018 de Notre Dame de Paris est dépoussiérée. Ils auraient pu se tromper complètement, mais on retrouve à la fois le côté classique des textes de Plamondon et de la musique de Richard Cocciante, avec un look plus contemporain.

LB: Elle semble aussi plus synchrone avec notre époque où nous érigeons des murs au lieu de créer des ponts. Nous craignons l'étranger, le gitan, l'exilé. Les personnages du roman de Victor Hugo vivent dans La Cité au Moyen Âge, dans un monde d'exclusion, de peur et d'intolérance. Or, et c'est là le côté visionnaire de Plamondon, en 2018, nous sommes dans la crainte de l'étranger.