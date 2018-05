Amour et information: néo-absurde numériquement modifié

Mario Cloutier

Réalité virtuelle, augmentée, alternative... Dans tous les cas fragmentée par et/ou dans une vie moderne qui nous échappe la plupart du temps. C'est le constat que dresse la sagace dramaturge britannique Caryl Churchill (Far Away) dans Amour et information. Dans des scènes plus ou moins courtes, elle dissèque nos petits et grands malaises, nos purs mensonges et nos vérités inventées, nos secrets et nos lâchetés.