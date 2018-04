Les Hardings: contempler le gouffre

La pièce d'Alexia Bürger nous présente trois Thomas Harding: le cheminot québécois déclaré non coupable de la tragédie de Lac-Mégantic, un auteur britannique happé lui aussi par un drame personnel et un assureur américain, élément rationnel de la pièce par rapport aux deux autres écorchés.

La maestria de la dramaturge et metteure en scène s'exerce en installant solidement son récit sur la vie du Québécois, en l'appuyant en parallèle sur la voie du Britannique, puis en nous faisant parfois dévier judicieusement du rail de ces tragédies inexorables par des interventions de l'Américain.

Très bien écrit et construit, le texte commence à rouler lentement, comme une locomotive, puis, de plus en plus vite. Il entremêle les dialogues et les trialogues, entre le léger et le grave, la réalité des personnages et celle, en prise directe, des acteurs.

On comprend qu'avec ce trio, Alexia Bürger peut, à la fois dans son texte et sa mise en scène, se pencher sur l'innommable sans que l'effet nous soit insupportable. La musique et les chansons vieillottes, empreintes d'un certain romantisme ferroviaire, agissent de même.

Au bord du gouffre

Les Hardings pose la question délicate de l'erreur et de la responsabilité humaines lors de tragédies. Empruntant aux stratégies du théâtre documentaire, la pièce ancre ce débat sociologique sans rien oublier, surtout pas la sacro-sainte religion des profits et de son équation mystique des coûts-bénéfices.