L'idiot: compassion!

Très beau et bon spectacle que cet Idiot d'Étienne Lepage et de Catherine Vidal au TNM, même si les contours des personnages principaux sont flous.

L'idiot du TNM présente de nombreuses et très belles qualités. D'abord, comme c'est sa marque de commerce, les dialogues et les monologues d'Étienne Lepage sont précis dans leurs intentions, clairs dans leur énonciation et d'un rythme bien soutenu, nous faisant presque oublier que la matière première est un roman d'au moins 800 pages, selon l'édition consultée.

Même si les personnages conservent leur nom russe, il s'agit d'une vraie adaptation, c'est-à-dire que le texte est rendu en français contemporain et joué avec l'accent québécois.

En outre, Étienne Lepage a su saisir l'essentiel des tourments de l'âme dostoïevskienne - sur le pouvoir, l'argent, l'hypocrisie et la perfidie des hommes, la bonté, les blessures de l'esprit et du corps, etc. - pour le rendre, dans la première partie, façon humour à la Molière et, dans la deuxième, façon drame shakespearien, tel que mis en scène.

Le très beau monologue de l'idiot Mychkine (Renaud Lacelle-Bourdon), vers la fin, résume bien le message des auteurs sur la souffrance et la nécessaire transcendance, le pardon et «la compassion, loi universelle de l'homme».