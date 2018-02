Jean dit: vérités et conséquences

Admettre ses mensonges au grand jour et à ses proches délivre, libère, mais jusqu'où aller exactement? Jusqu'à dire tout ce qui nous passe par la tête sans réfléchir? Jusqu'à ériger «sa» vérité comme «la» vérité, comme religion? Jusqu'à devenir dieu?

On le conçoit aisément, si l'on veut vivre en société, échanger d'égal à égal, débattre raisonnablement, rendre et obtenir justice, un cadre et des limites s'imposent.

Olivier Choinière manie le scalpel avec précision et pertinence dans Jean dit. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité finit par faire mal. Ce n'est pas à cause du band de death metal qui intervient fréquemment durant le spectacle, mais bien parce qu'elle n'est pas que lumière et sagesse.

La vérité des autres crachée en plein visage laisse perplexe. La vérité comme credo donne mal au coeur. La vérité tout le temps et à tout prix est une dictature... et un mensonge de plus.

* * * 1/2

Jean dit. Texte et mise en scène d'Olivier Choinière. Présentée au Théâtre d'Aujourd'hui jusqu'au 17 mars.