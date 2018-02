L'homme éléphant: prodigieux Benoît McGinnis

La pièce de l'Américain Bernard Pomerance raconte la vie de Joseph Merrick, «l'homme éléphant», mort en 1890. Merrick souffrait de neurofibromatose, ce que la médecine ignorait à l'époque. Difforme, il a passé ses dernières années à l'abri des regards à l'Hôpital de Londres sous les soins du docteur Frederick Treves.

Écrit il y a 40 ans, le texte de Pomerance parle de la souffrance d'un homme intelligent, occultée par un lourd handicap physique. Beaucoup de gens ont exploité l'homme éléphant durant sa courte vie de 27 ans, y compris les foires, le clergé et les instances hospitalières, mais peu l'ont vraiment écouté et compris, comme le Dr Treves et la comédienne Madge Kendal (excellents David Boutin et Sylvie Drapeau).

Évidemment, c'est Joseph Merrick lui-même (Benoît McGinnis) qui est au centre du drame. Le comédien réussit une performance physique et émotive époustouflante. Il le fait sans maquillage, en adoptant une posture difficile qui risque de laisser des séquelles sur son corps. On reconnaît là un acteur qui se donne à fond dans tous ses rôles.

Le pari de la sobriété

Le plus beau dans cette histoire, c'est justement la sobriété de l'interprétation et de la mise en scène. Dans certaines scènes, Merrick est à l'arrière-plan, mais sa présence se fait toujours sentir. Jean Leclerc a compris que rien ne servait ici de sombrer dans la démesure. Le texte, sans relief et d'un style démodé, ne le commande pas.