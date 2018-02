En attendant le beau temps: la «bromance» de l'année

L'art de la blague qui tombe à plat

Dire simplement que Les Denis Drolet font de l'humour «absurde» ne leur rend pas assez justice. Ce qu'ils font est indéfinissable et est pourtant réglé au quart de tour dans ce spectacle assez court (moins de 1 h 30 min) qui ne compte aucun temps mort.

Cela tient au suspense: l'humour des Denis Drolet est tellement imprévisible, parfois même violent, qu'on est toujours sous tension, ne sachant jamais quand ils vont déraper ou se saboter volontairement. Ça n'existe pas, une mauvaise joke des Denis, puisque le mauvais est leur carburant et que la blague qui tombe à plat est un idéal porté aux nues.

Ne voir aucun punch arriver, c'est un peu le but de leur anti-«humour ordinaire». Et on se dit que la légalisation prochaine du cannabis est la seule chose qui pourrait élargir leur public.

On ajoute qu'avec ce quatrième spectacle, le côté fusionnel des Denis Drolet est à son apogée. Il faut que ces deux gars-là s'aiment beaucoup pour se comprendre autant et retenir des textes qui semblent n'avoir aucun début, milieu, ni fin. Comment font-ils pour ne pas se perdre en nous perdant? On peut même parler d'une «bromance» passionnelle, magnifiquement illustrée par la chanson La douche, où l'on passe d'un gentil savonnage entre chums qui jasent sous la douche, à la fellation puis à la baise la plus brutale.

Le plus drôle avec Les Denis Drolet est que leur humour tripote notre inconscient, il change même notre ADN de spectateurs. Leur spectacle nous suit longtemps après sa fin, quand on se surprend à fredonner leurs tounes et à répéter leurs niaiseries entre convertis. C'est un peu ça, l'affaire : ils nous invitent, comme un privilège, à partager l'intimité de leur gang de deux qui fait des blagues qu'eux seuls comprennent, et qu'on finit par faire nôtres. C'est bien pour ça qu'on les aime.

* * * *

En attendant le beau temps. Les Denis Drolet.