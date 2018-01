Dans la solitude des champs de coton: on meurt tous d'amour

Au scalpel

L'excellent Hugues Frenette («le vendeur») assure une assise solide aux échanges ambigus entre les deux hommes. Sébastien Ricard («l'acheteur») slalome entre fulgurances captivantes et monologues plus plats. Un débit parfois trop rapide est en cause ici.

Ainsi, la mise en scène de Brigitte Haentjens creuse le texte jusqu'au fond. Son scalpel un peu froid nous donne néanmoins accès à une pensée unique au théâtre, nous fait réfléchir à la fin du monde, nous place devant la fin de l'amour tout en maintenant que cela reste possible, souhaitable.

Oui, c'est du manque d'humanité que tous ressentent à un moment ou à un autre qu'on nous parle ici, entre l'humilité et l'arrogance des personnages, leurs frustrations et leurs impatiences qui peuvent mener à l'affrontement frontal comme à la relation sexuelle intense.

Koltès nous parle de l'amour et de la haine qui prennent leur dîner au même endroit. Dans un lieu obscur où tout est permis, mais rien n'est possible. Dans un coin de l'âme où un geste peut vouloir dire une chose et son contraire, dans un espace où le désir prend toute la place. Dans la solitude des champs de coton, tout n'est que désir. L'assouvir est une question futile. Désirer, c'est vivre au présent.

Les subtilités qu'assurent le temps et la pratique devraient faire en sorte que l'émotion coule plus aisément dans les prochaines représentations. Pour l'instant, Dans la solitude des champs de coton nous mène pratiquement à un «orgasme intellectuel». C'est déjà plus que la majorité des propositions théâtrales du moment; ce sera toujours davantage que l'ensemble des textes portés à la scène hier et aujourd'hui.

* * * 1/2

Dans la solitude des champs de coton. De Bernard-Marie Koltès. Mise en scène de Brigitte Haentjens. À l'Usine C jusqu'au 10 février.