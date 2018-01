Nyotaimori: habiter le vide

Un beau trio d'acteurs dans un texte déjanté de Sarah Berthiaume. Rien de mieux pour traiter du sujet de l'aliénation du travail et des affres de la mondialisation.

Le nyotaimori est une pratique ancestrale japonaise, synonyme de beauté, qui consiste à manger des sushis sur le corps d'une femme nue allongée.

En partant de cette notion d'un temps révolu, Sarah Berthiaume entreprend une réflexion riche et amusante sur le travail au service de la mondialisation, le travail qui rend fou, qui fait oublier de vivre.

Son texte passe du réalisme le plus simple à l'absurde total et au surréalisme. Ce faisant, la jeune dramaturge nous entraîne de Montréal au Japon en passant par le Texas et l'Inde.

La maudite machine

Entre la journaliste pigiste surchargée de Montréal, l'Américain désoeuvré qui participe à un concours d'endurance dangereux, la travailleuse qui fabrique des soutiens-gorges et le Japonais travaillant sur une chaîne de production Toyota, la même aliénation, la même soumission au capitalisme sauvage.

Ils se débattent tous comme ils le peuvent face au vide. Ils rêvent, fantasment, imaginent tous autre chose à un moment ou un autre de leurs journées abrutissantes. Mais la maudite machine du travail, même dit créatif, les étourdit et les assomme tôt ou tard.