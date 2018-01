Les fourberies de Scapin: quelle galère!

L'une des pièces les plus jouées de Molière, Les fourberies de Scapin illustrent bien l'affection que Jean-Baptiste Poquelin vouait à la commedia dell'arte. Naïveté, ruses, revirements de situation et fin heureuse.

La pièce se déroule à Naples. Scapin apparaît comme le sauveur de la jeunesse qui tient tête aux avares et misanthropes qui leur servent de parents. À coups de roublardises, Scapin réussira à soutirer aux seconds l'argent qui permettra aux premiers de se faire un heureux mariage, quoique contraire au choix des pères de famille.

Bouffonnerie

Pièce de la maturité, Les fourberies reprennent les thèmes chers à Molière qui lui permettaient à l'époque de critiquer l'ordre établi. Ici, le subversif est mis au service du rire, voire de la bouffonnerie. La mise en scène de Carl Béchard, acteur comique de génie s'il en est au Québec, accentue cette tendance à la franche rigolade. On rit. Très souvent, même.

Benoît Brière (Géronte) et Patrice Coquereau (Argante) triomphent dans ce genre baroque où le cabotinage est même bien vu. André Robitaille (Scapin) sue sang et eau dans une interprétation très physique. Les limites de ses expressions et une certaine froideur le font cependant oeuvrer dans l'ombre des deux autres.

Le reste de la distribution est convaincant, mené par un maître du rythme et du punch. La scénographie et les costumes contribuent aussi à l'efficacité de l'ensemble.

Il ne s'agit pas de bouder son bonheur en allant voir Les fourberies de Scapin, reste qu'il vaut mieux laisser sa tête au vestiaire.

Tout est affaire d'équilibre en humour, et la proposition ne fait pas toujours la part des choses, à notre humble avis, entre le juste assez et le vraiment trop.