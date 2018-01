Temporel: entre poésie et burlesque

Cette première collaboration entre le tandem Lemieux-Pilon et les 7 doigts s'est faite dans la plus grande discrétion.

Il y avait pourtant matière à claironner. Michel Lemieux et Victor Pilon, créateurs d'effets visuels spectaculaires (notamment avec le Cirque du Soleil, mais aussi au théâtre, avec Icare, La belle et la bête, Norman, etc.), aux côtés d'artistes de cirque dotés d'un penchant théâtral, les espoirs étaient grands de voir naître un projet phénoménal!

Ironiquement, les concepteurs de cette fable acrobatique sur le temps qui passe ont peut-être manqué de temps pour lier tous les éléments scéniques de ce spectacle visuel éblouissant, qui mêle les genres et les ambiances avec une certaine maladresse.

Cela dit, il y a de magnifiques tableaux qui combinent tous les talents, à commencer par la scène d'ouverture, où nous sommes en présence d'un couple âgé, qui se remémore ses jeunes années. Patrick Léonard et Isabelle Chassé - qu'on ne voit pas souvent sur scène - y vont d'une superbe chorégraphie (tantôt avec masques, tantôt sans) sur une scène inclinée vers le public, appuyés par des projections de leurs personnages à différents âges.

Un troisième personnage (Gisle Henriet) incarne le temps. Celui qui passe, qui fait qu'on oublie, qu'on se rappelle, qu'on désire, qu'on regrette, et qui nous fait réaliser qu'on n'a pas vraiment d'âge. Un très beau flash qui permet des interactions acrobatiques avec les deux personnages principaux.

Les livres, que l'on retrouve dans la bibliothèque, sont abondamment utilisés dans les chorégraphies, mais parfois de façon abusive ou incohérente.

Et puis, il y a ces brusques changements de ton, de rythmes et de genres où Patrick Léonard - qui vient de représenter son spectacle clownesque Patinoire à la TOHU - pèche par excès de zèle dans ses interprétations à la Buster Keaton, notamment dans une scène dramatique où l'appartement du vieux couple prend feu. On fait ici dans le «slapstick», notre homme déguisé en pompier glissant sans cesse de son échelle en poussant des oh! et des ah... À retirer!