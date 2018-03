Enfant insignifiant!: plus drôle, moins aboutie

Guylaine Tremblay, Sylvain Marcel et Henri Chassé dans Enfant insignifiant!

Les autres acteurs de soutien jouent également à merveille. Isabelle Drainville, dans le rôle d'une maîtresse d'école, mademoiselle Karli, au bord de la crise de nerfs, suscite, avec raison, des applaudissements chaleureux.

Puis, le rythme s'essouffle. Difficile de le maintenir pendant 1 h 50, direz-vous, mais justement, les dernières «apparitions» de la grand-mère et du père nous sont apparues quelque peu superflues. Ainsi, les rires du début s'étiolent et l'émotion n'est pas toujours au rendez-vous par la suite.

Plus la pièce avance, plus les liens entre les personnages colorés se relâchent. Peu à peu, les scènes qui s'appelaient l'une l'autre, au début, deviennent des saynètes sans ligne dramatique. Les personnages entrent et sortent dans un procédé devenu trop répétitif.

La fin n'est guère satisfaisante non plus. Jusque-là majestueuse, Guylaine Tremblay joue à côté de sa Nana et l'insistance du texte sur le mot «insignifiant» devient justement... insignifiante.

Cette pièce n'a pas la force ni l'envergure d'Encore une fois, si vous permettez, entièrement dédiée à la figure plus grande que nature de Nana. Ce n'est pas tant l'écriture qui est en cause ici, à notre avis, qu'une adaptation qui aurait demandé un peu plus d'attention.

* * * 1/2

Enfant insignifiant! De Michel Tremblay. Adaptation et mise en scène de Michel Poirier. Chez Duceppe jusqu'au 3 février.