Crystal: le Cirque se met au patin!

N'empêche. Pour son baptême de glace, le Cirque a mis le paquet pour impressionner la galerie, avec son immense château de glace érigé à une extrémité de la patinoire, mêlant assez justement les arts du cirque avec le patinage artistique. Une fusion qui n'allait pas nécessairement de soi, mais qui s'est avérée finalement plutôt réussie. On peut le dire, le coup de patin du Cirque est efficace.

On vous l'avait dit il y a quelques semaines, l'histoire de Crystal est un peu celle d'Alice au pays des merveilles.

Une jeune fille rêveuse «qui vit dans sa tête» cherche sa voie. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est elle, puisque le personnage principal narre les éléments-clés de son histoire. On a voulu cette fois être clair. Partie un soir patiner, la glace se brise sous les patins de la belle rouquine, et la voilà engloutie dans un monde imaginaire!

C'est ainsi que s'ouvre ce spectacle sur glace original mis en scène par deux des cofondateurs des 7 doigts, Shana Carroll et Sébastien Soldevila, qui souhaitaient depuis un certain temps combiner cirque et patinage. C'est donc avec un très beau medley où se multiplient les figures de main à main, des portées et des équilibres que Crystal prend vie.

Évidemment, on l'avait remarqué lors d'une présentation aux médias dans un aréna de Saint-Roch-de-l'Achigan, les interprètes ne sont pas tous en patins. Certains d'entre eux portent des chaussures à crampons, ce qui leur donne un peu plus de latitude. Autrement, on s'en doute, les acrobates auraient été plus limités.

Plusieurs très beaux tableaux composent ce spectacle qui n'a effectivement rien à voir avec Disney On Ice ou les légendaires Ice Capades. En une phrase, le Cirque demeure le Cirque, mais en patins.