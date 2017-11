Vu du pont: chronique d'une mort annoncée

Maude Guérin et Mylène St-Sauveur interprètent respectivement la femme et la nièce du débardeur italo-américain Eddie Carbone. À l'arrière, on aperçoit Paul Doucet.

Eddie Carbone est un débardeur italo-américain qui vit avec sa femme Béatrice (Maude Guérin, touchante) et sa nièce orpheline prénommée Catherine (Mylène St-Sauveur, un peu figée). Eddie (sur)protège l'adolescente de 17 ans, au point de créer l'ambiguïté sur son désir paternel.

Juste et bon, il accepte d'héberger les deux cousins de Béatrice venus clandestinement d'Italie pour fuir la misère et travailler au noir dans les docks avec Eddie. Catherine va s'éprendre du plus jeune, Rodolpho (Frédérick Tremblay, flamboyant, une révélation), qui la demandera en mariage et voudra s'installer aux États-Unis. Mais tout le monde va bien sûr heurter un mur...

Vu du pont a été créé à Broadway en 1955, après Mort d'un commis voyageur. Les deux pièces font partie des classiques du répertoire et abordent des thèmes similaires: l'illusion du rêve américain, les problèmes liés à la famille, la corruption, l'injustice des hommes, etc.

Arthur Miller est, à ce juste titre, considéré comme l'un des dramaturges les plus importants de notre époque. «Il est capable de porter à la scène de vraies problématiques sociales, politiques, morales, comme dans la tragédie grecque», a confié Ivo van Hove, en marge de sa création de Vu du pont aux Ateliers Berthier de l'Odéon, en 2015.

Fuir vers l'avant

Lorraine Pintal a eu l'idée de monter cette pièce au TNM après avoir vu (et adoré) la production du créateur belge à Paris. Sa mise en scène épurée suggère la sueur des «dockers» du port de Brooklyn et l'univers de testostérone dès la scène d'ouverture. Loin de l'univers naturaliste de Miller, dans le beau décor dépouillé de Danièle Lévesque, la production signée Pintal nous fait plonger dans l'implacable mécanique de la tragédie. Les personnages sont poussés, avancent (ou reculent) vers un destin tracé à l'avance. La musique signée Jorane et la belle lumière de Martin Sirois contribuent à ce sentiment de fuite vers l'avant.

La tragédie est comme un sablier dans lequel s'écoulent les grains de notre impuissance. Avec Vu du pont, Arthur Miller nous dit qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de devenir témoin de sa propre chute.

* * * 1/2

Vu du pont. D'Arthur Miller. Mise en scène de Lorraine Pintal. Avec François Papineau, Maude Guérin, Frédérick Tremblay, Mylène St-Sauveur. Au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 9 décembre. En tournée à l'hiver 2018.