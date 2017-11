Antioche: jeunesse oblige

On n'est jamais pris au sérieux quand on a 16 ans et qu'on a la vie devant soi pour épancher sa quête de sens; sa soif d'absolu. Voilà le tendre drame de Jade. La jeune fille est coincée entre une mère blasée (qui passe son spleen en buvant du vin devant sa télé et «son» Ricardo) et sa meilleure amie, Antigone (qui porte sa révolte comme une parure).

Alors, à l'instar d'autres adolescents, Jade développe une amitié amoureuse sur l'internet. Elle clavarde avec un jeune homme qui, lui, croit connaître la Vérité sur le sens de la vie. Lentement, Jade se radicalisera et décidera d'aller le rejoindre à Antioche, en Turquie...

Dans sa nouvelle pièce - faite sur mesure pour un public d'adolescents et de jeunes adultes -, Sarah Berthiaume s'inspire librement du personnage immortel de la tragédie de Sophocle, pour nous rappeler ceci: la quête de la jeunesse est belle et éternelle. Après environ 2500 ans, rien ne change et tout a été dit... Reste la manière de raconter les choses.

Antioche est une réussite tant dans sa forme que dans son propos. L'auteure maîtrise à merveille l'art du récit théâtral, la transposition et le choix des mots qui se déposent dans notre imaginaire.

Ses trois personnages féminins sont des archétypes de la colère qui résulte de blessures profondes et humaines. Ils sont bien écrits et interprétés, au point qu'ils reflètent nos doutes, nos révoltes intimes et nos drames personnels face aux injustices de la vie. Peu importe les époques, les rages, les indignations ou les générations...