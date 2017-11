The Hockey Sweater: a Musical: la magie du sport

Avertissement: l'auteur de ces lignes n'est ni amateur du sport national canadien ni spectateur aguerri et passionné de comédies musicales. Ce même loustic est sorti de The Hockey Sweater: a Musical complètement sous le charme d'une production de très haut niveau avec des acteurs/chanteurs extrêmement talentueux menés de main de maître par Donna Feore, qui signe chorégraphie et mise en scène.

Publiée en 1979, Le chandail de hockey reste probablement l'histoire la plus connue et aimée de Roch Carrier from coast to coast. Avec raison. La nouvelle a déjà fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma, en BD, sur scène et ce n'est pas sans scepticisme qu'on aborde une nouvelle production de cette histoire empreinte de bons sentiments. Mais sans raison devant le résultat.

En 1946, le petit Roch joue au hockey pour l'équipe de son village. Il n'est pas le plus grand du groupe, mais il affiche du coeur au ventre tel son idole Maurice Richard. Il connaît la plus grande déception de sa vie, toutefois, en recevant en cadeau de sa mère un chandail de l'équipe, honnie au Québec, des Maple Leafs de Toronto, commandé à l'aide du catalogue Eaton, en lieu et place du célèbre numéro 9 du Rocket.

Donna Feore tire de ce récit tout simple un spectacle attachant et enlevant.