Nina, c'est autre chose: l'insoutenable légèreté

C'est l'été 1976, bien loin de Montréal, des Jeux olympiques ou d'une certaine victoire électorale péquiste à venir... Mais le temps est bon à Paris, frais le vent et triomphante l'insouciance!

Elle a pour nom Nina. Elle vient troubler la vie rangée de deux frérots qui ne parlent que boulot ou nanas mais qui restent, dans le fond, des plus conformistes. Nina vient insuffler de l'air ébouriffant dans un climat qui possède son fond de harcèlement au travail et de racisme latent. Vive la danse, que viva el tango!

En plus de l'excellent trio d'interprètes rappelant les complices du film Jules et Jim de Truffaut, composé d'Éric Bernier, Eugénie Anselin et Renaud Lacelle-Bourdon (dont le cabotinage est tout à fait approprié au sujet), on retrouve deux musiciens sur scène, Chloë Pfeiffer et Lysandre Donoso.

Bref, c'est la fête. À la cuisine, au bain, au salon! Rire plutôt que périr. Parce que la société de marché est là dehors qui commence à menacer de tout engluer de mépris et d'indifférence.