Playing With Fire...: au théâtre avec Theo Fleury

Mise au jeu

La mise en scène de Ron Jenkins est juste assez rythmée et divertissante pour nous tenir en haleine durant deux heures. Le décor représente une patinoire avec des filets et de la (fausse) glace faite de polymère.

En ouverture, on a droit à l'hymne national du Canada et l'on demande aux spectateurs de se lever. Par moments, les éclairages rappellent ceux des matchs de la LNH. Des projections en arrière-scène rappellent des moments de la carrière de Fleury, y compris ce jour du printemps 1989 où Calgary faisait face au Canadien de Montréal en finale des séries. Les Flames ont remporté alors leur première Coupe Stanley, et qui plus est, au Forum de Montréal!

Le pardon

Dans la peau de Theo, l'acteur Shaun Smyth donne une performance... sportive ! Durant deux heures, Smyth garde ses patins et son lourd équipement de hockey. Il joue et dit ses répliques en faisant des feintes sur la glace, contournant les filets et se cognant sur la bande. Il va même jeter les gants à quelques reprises pour feindre une bagarre.

Outre sa ressemblance avec Fleury, l'acteur est un athlète de la scène, tantôt comique, tantôt touchant. Il EST Theo.

Rencontré au Centaur avant la représentation, Theoren Fleury voyait la pièce pour la huitième fois jeudi soir (créée en 2012 à Calgary, Playing With Fire a été présentée dans une demi-douzaine de villes au pays). À ses yeux, son histoire en est une de résilience, d'espoir et d'entraide. «J'ai vécu dans la honte et la souffrance pendant 25 ans, dit-il. Jusqu'au jour où je suis arrivé à me pardonner. Le pardon n'est pas une action: c'est un sentiment.»

À 49 ans, en témoignant ainsi de son histoire, Fleury souhaite aider ceux qui, comme lui avant, n'osent pas parler de leurs blessures. Depuis qu'il a chassé ses démons, il consacre son temps à rencontrer des personnes avec des problèmes de dépendance, dans des centres de réhabilitation, dans des prisons.

* * * 1/2

Playing With Fire: The Theo Fleury Story. De Kirstie McLellan Day. Mise en scène de Ron Jenkins. Avec Shaun Smyth. Au théâtre Centaur, jusqu'au 29 octobre (en anglais).