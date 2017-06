Demain matin, Montréal m'attend: un beau tour en ville...

Après Belles-soeurs et Le chant de sainte Carmen de la Main, deux spectacles musicaux adaptés de pièces de théâtre de Michel Tremblay, le metteur en scène René Richard Cyr propose maintenant sa version de Demain matin, Montréal m'attend.

La nature même de ce spectacle, en forme de théâtre musical dès sa création en 1970, ne lui laissait sans doute pas autant de marge de manoeuvre sur le plan de l'adaptation, mais le metteur en scène a résolument pris le pari de respecter l'oeuvre originale, y compris l'époque dans laquelle l'intrigue est campée. Il a fort bien fait. On aurait mal vu la première cuvée de personnages issus de la faune tremblayesque se dépatouiller dans une relecture modernisée.

En cette année où la nostalgie des années 60 nourrit quantité de documents et d'expositions, cette virée dans le Montréal cheap d'une époque en plein déclin tombe sous le sens. D'autant que cette critique acerbe du petit monde du showbiz - avec cette recherche de gloire à tout prix - comporte des ramifications on ne peut plus actuelles.

Ainsi, l'histoire de Louise Tétrault, cette petite waitress de Saint-Martin qui, après avoir obtenu le très convoité trophée Lucille-Dumont dans un concours d'amateurs, décide d'aller à Montréal pour devenir une vedette comme sa soeur Rita, devient ici un vecteur des zones d'ombre de la condition humaine. D'une jeune femme qui, naïvement, croit que sa soeur plus âgée lui ouvrira les bras (et un passage instantané vers la notoriété), jusqu'à tous ces êtres en crise d'identité qui, comme la Duchesse de Langeais, s'inventent un personnage pour rendre leur vie plus supportable, sans oublier les velléités d'une star de troisième zone qui ne fera aucune économie de vacheries pour tenter de rester sur son trône kitsch, l'envers du décor révèle de sombres drames.