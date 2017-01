La bonne âme du Se-Tchouan: âme, te souvient-il?

La vie est un cabaret

La distribution, réglée au quart de tour, évolue dans la scénographie décloisonnée de Danièle Lévesque, rehaussée par les splendides images du concepteur vidéo Lionel Arnould en toile de fond. À l'arrière, discrets mais toujours présents, Philippe Brault et ses musiciens secondent les acteurs. La magnifique musique originale de Brault épouse parfaitement la proposition. Toutefois, on aurait souhaité que l'ambiance cabaret soit plus exploitée dans la mise en scène, par moments en panne de rythme.

Le récit est entrecoupé de plusieurs chants. On reconnaît le talent vocal et théâtral des Louise Forestier, France Castel, Marie Tifo et Linda Sorgini, qui font chacune leur tour de chant. Mais la surprise vient de Bruno Marcil. Ce dernier joue un désopilant et généreux barbier, follement amoureux de Shen-Té. Lorsqu'il entonne Le chant du barbier Shu-Fu, debout sur une chaise à l'avant-scène, il livre un grand numéro d'acteur!

Lorraine Pintal a donc réussi son pari de (re)mettre Brecht au goût du jour, en dépoussiérant la pièce et en signant une production haute en couleur. Un plaisir pour les yeux. Et pour l'âme.

La bonne âme du Se-Tchouan. De Bertolt Brecht. Mise en scène de Lorraine Pintal. Avec Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Marie Tifo, Benoit Landry. Au TNM, jusqu'au 11 février.