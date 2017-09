Rentrée cirque: trois temps forts

Patinoire des 7 doigts

À la TOHU, du 19 décembre au 6 janvier

La TOHU poursuit sa tradition de programmer des pièces familiales pendant les Fêtes. Cette fois, c'est le spectacle solo de Patrick Léonard - cofondateur des 7 doigts - qui sera en vedette. Créée ici en 2011 dans la plus grande discrétion, la pièce a pris du galon au cours d'une tournée internationale qui a connu son apogée à Avignon, en France, où ce spectacle mi-clownesque, mi-acrobatique a triomphé. Et parce que Les 7 doigts ne se tournent pas les pouces, on pourra également revoir leur pièce Triptyque à la Place des Arts, du 23 au 25 novembre.