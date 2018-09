Les partis se prononcent sur la culture

Marie Montpetit - Parti libéral du Québec

Candidate du Parti libéral du Québec dans Maurice-Richard, ministre sortante de la Culture et des Communications et ministre sortante responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Comment favoriser la diversité sur les plateaux de tournage et les scènes du Québec?

L'objectif de favoriser la diversité est très important dans notre politique culturelle dévoilée en juin dernier. Mais il faut trouver un moyen de représenter la diversité tout en respectant la liberté de création et d'expression. Nous avons un volet voué à une meilleure inclusion de tous les talents. Le Conseil des arts et des lettres a mis en place un programme qui s'adresse aux Premières Nations et aux Inuits. Et la SODEC va mettre en place deux comités pour s'assurer que l'ensemble des programmes va répondre aux réalités et aux enjeux entourant la parité/diversité et les autochtones.

Que pensez-vous d'une politique du prix unique du livre?

C'est quelque chose qu'on a exclu dès le début de notre mandat en 2014. On voulait stimuler et augmenter la vente de livres québécois et favoriser la fréquentation des librairies, notamment des librairies indépendantes. Plutôt que d'opter pour la fixation d'un prix unique, on a adopté un plan plus large en avril 2015 en lançant le Plan d'action sur le livre, dans lequel on retrouvait 12 mesures avec un investissement de 15 millions. Dans la première année, les ventes des librairies indépendantes ont augmenté de 4,5 %. C'est encore fragile et il reste de nombreux défis, mais on est heureux d'avoir opté pour un plan plus vaste.

Tous les partis semblent s'accorder pour dire que les sorties culturelles scolaires sont un enjeu important. Mais comment les choisir et s'assurer qu'il s'agisse de choix éclairés?

J'ai mis un accent particulier là-dessus dans la politique culturelle. Il y a les sorties culturelles, mais aussi les activités culturelles en milieu scolaire, que ce soit l'impro, la musique, le théâtre, etc. On est venu conclure une nouvelle alliance avec des sommes très importantes redonnées et on élargit même aux CPE. Les écoles font leur planification annuelle auprès des organismes inscrits dans le répertoire des ressources en culture et éducation du Ministère. C'est donc déjà balisé. Les équipes-écoles sont les mieux placées pour déterminer ce qui répond aux besoins des enfants et doivent choisir dans ce répertoire. On ajoute 65 millions, mais on n'oblige pas les écoles à un nombre de sorties ou d'activités.

Quels autres moyens peuvent être mis en place pour s'assurer que les jeunes ont accès à la littérature québécoise?

L'automne dernier, on a donné près de 1 million supplémentaire pour l'ensemble des écoles pour acheter de la littérature jeunesse québécoise pour les classes du préscolaire, et de première à sixième année. L'idée était de regarnir les bibliothèques pour donner un accès aux enfants à cette littérature. Il est prévu aussi dans la stratégie Tout pour nos enfants qu'un journal périodique pour les enfants soit élaboré pour mettre en vedette des auteurs et illustrateurs québécois. Il y a aussi des capsules à Télé-Québec sur le site La CLEF, qui a été créé pour aider les parents avec leurs enfants dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

De quelle manière comptez-vous combattre les géants du numérique américains?

On a été très rapides à s'engager à obliger les grandes plateformes à payer leurs taxes pour s'assurer d'une équité de l'ensemble des plateformes, internationales et québécoises. On a aussi mis des sommes considérables pour soutenir nos créateurs. Les joueurs doivent pouvoir évoluer rapidement sur le plan de la création, de la production et de la diffusion.

Quel est le plan du PLQ pour favoriser l'accès et le soutien à la culture en région?

Chaque région a sa personnalité et elle s'exprime beaucoup par sa dynamique culturelle, notamment par ses infrastructures. Dans la dernière année, on a annoncé la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge à Petite-Vallée pour permettre au festival de continuer, mais aussi la construction de la maison de la culture à Sainte-Anne-des-Monts ou la rénovation du Théâtre du Bic. On va poursuivre avec la gratuité des musées le premier dimanche du mois, une mesure très concrète et appréciée, spécialement en région. L'aide à la tournée des artistes est aussi importante. Nous avons bonifié l'enveloppe à la conservation du patrimoine religieux dans les régions du Québec et donné 28 millions aux régions pour développer leurs projets culturels.

Comment comptez-vous favoriser l'ouverture et le rapprochement avec les cultures autochtones?

Il y a une section particulière dans la politique culturelle. On avait procédé à une consultation auprès des nations autochtones. Il y a un besoin qui leur est propre sur le plan de leur reconnaissance, de leur culture et de la transmission de leur langue. L'idée est de s'assurer de soutenir des projets culturels pour les jeunes autochtones, notamment, qui leur permettent de mettre de l'avant leur art. Il y a aussi la question de la transmission des langues qu'on vient soutenir. On va développer ces projets avec les Premières Nations. L'objectif est de faire les choses ensemble, en mettant en place les lieux pour en discuter.

Quelles mesures spécifiques comptez-vous mettre en place pour remédier à la précarité des artistes?

On avait mis en place les premières lois sur le statut de l'artiste en tant que gouvernement et on a annoncé leur révision dans la nouvelle politique culturelle. On veut s'assurer de faire des changements fiscaux pour mieux répondre aux réalités des artistes qui comptent beaucoup de travailleurs autonomes. La sécurité au travail, la transition de carrière, la retraite, etc. Par exemple, on a annoncé une entente avec la Commission des normes du travail pour que les artistes du cirque ne soient pas seulement protégés quand ils sont en spectacle, mais aussi pendant les entraînements; 70 pistes de travail ont déjà été élaborées.