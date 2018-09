Bill Cosby sera détenu près de Philadelphie

Associated Press Norristown

L'humoriste de 81 ans a été condamné mardi à une peine de trois à dix ans de prison pour avoir drogué et agressé sexuellement une femme en 2004.

Après le prononcé de sa peine, Bill Cosby a été conduit à SCI Phoenix, à environ 35 kilomètres de sa demeure luxueuse. La prison construite au coût de 400 millions $ US a été inaugurée il y a seulement deux mois.

Le comédien déchu a été placé dans une cellule individuelle près de l'infirmerie, où il a passé sa première nuit en détention. Il sera éventuellement intégré à la population générale, selon un responsable du système correctionnel, John Wetzel.

M. Wetzel a assuré que la prison prenait «toutes les précautions nécessaires» pour assurer la sécurité du célèbre détenu.

Le comédien, autrefois considéré comme «le père de l'Amérique», avait été reconnu coupable en avril d'avoir agressé sexuellement Andrea Constand, administratrice de l'équipe de basketball féminin de l'Université Temple, en 2004.

Mme Constand est l'une des quelque 60 femmes qui ont accusé Cosby d'inconduite sexuelle, mais la seule dont les allégations ont mené à un procès criminel.

Avant de prononcer la peine mardi, le juge avait statué que Bill Cosby était un «prédateur sexuel violent».

Cela signifie que l'octogénaire devra suivre une thérapie mensuelle pour le reste de ses jours et se rapporter aux autorités chaque trimestre. Son nom sera inscrit au registre des délinquants sexuels et transmis à ses voisins, aux écoles et aux victimes.