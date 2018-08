Marc Blondeau prend sa retraite de la Place des Arts

« C'est à la fois avec un sentiment de fierté et l'appréhension d'une certaine nostalgie que je quitterai en décembre à la suite du dépôt du plan stratégique de la Société pour les quatre prochaines années. Après un parcours professionnel exceptionnellement stimulant dans le monde des médias et dans le milieu culturel, je souhaite changer de rythme de vie en n'assumant plus de responsabilités à temps plein. Je veux me donner de l'espace et du temps pour des projets personnels tout en demeurant ouvert à des contributions professionnelles ponctuelles », a précisé M. Blondeau tout en remerciant son équipe par voie de communiqué.

Le conseil d'administration de la Place des Arts mettra sur pied un comité spécial et entamera à brève échéance le processus usuel de recrutement pour la succession au poste de PDG.

Avant d'assumer la direction de la Place des Arts, Marc Blondeau a longtemps évolué dans le monde des médias; d'abord Télémédia, puis à TVA et ensuite chez Rogers Media ­ avant de bifurquer vers la gestion dans le monde des arts de la scène.

Au cours des dernières années, M. Blondeau et son équipe ont notamment intégré la Maison symphonique et l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme au coeur de la Place des arts et développé les projets de réfection de l'Esplanade et de transformation du Musée d'art contemporain.