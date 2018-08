J.K. Rowling pastiche Trump

Elle a utilisé un tweet du président américain envoyé dimanche pour en faire un pastiche: ce n'est pas tant le sujet qui l'intéressait, mais bien le rythme de son écriture, qu'elle imite à la perfection avec les fautes d'orthographe, les majuscules et les exagérations.

Résultat: un tweet hilarant qui se moque habilement du ton enfantin du président, qui commence ainsi: «I do'nt care what Kids at School call me because they are all Disgusting Fake Losers and my Real Friends go to a diffrent Scool you haven't heard of» (Traduction libre: «Je me fous de ce que disent de moi les enfants à l'école parce qu'ils sont d'horribles faux perdants et que mes vrais amis vont à une autre école que vous ne connaissez pas»).