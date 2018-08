 Commémoration de la mort de Fredy Villanueva: une auteure se retire du projet 

« Après avoir effectué des consultations auprès de diverses communautés, j'ai le regret de vous informer que je me retirerai du projet dès maintenant », a écrit Josianne Barrette-Moran, le 13 juillet, dans un courriel à la Direction de la culture de l'arrondissement. À raison d'une demi-douzaine de rencontres de deux heures chacune, elle devait accompagner les citoyens dans l'écriture de messages destinés à être déposés dans une capsule temporelle, avec trois autres écrivains.

Pour la remplacer, la Ville a choisi l'auteure Julie Hivon. Celle-ci se joindra à trois auteurs professionnels pour accompagner les citoyens et les aider à exprimer leurs pensées par écrit, lors d'ateliers qui se tiennent à la bibliothèque Henri-Bourassa, jusqu'au 15 septembre. Les autres auteurs sont Juliana Léveillé-Trudel, Marie-Célie Agnant et Ahmad Hamdan.

Après son retrait du projet, Josianne Barrette-Moran a participé au rassemblement du Comité de soutien à la famille Villanueva, mercredi dernier au parc Henri-Bourassa. Jointe par La Presse, elle a critiqué le « modus operandi », l'absence de consultation ainsi que le peu de place fait « aux communautés marginalisées » dans l'hommage à Fredy Villanueva.

« En faisant des recherches sur la démarche de l'arrondissement, j'ai réalisé que c'est loin d'être de la médiation culturelle, car la famille Villanueva a été mise devant le fait accompli. »

- Josianne Barrette-Moran

« TRAVAIL D'EFFACEMENT »

Alors que la mairesse de Montréal-Nord parle de « mémoire collective » et du « besoin de regarder vers l'avenir », la jeune auteure remet aussi en question le concept de capsule temporelle, dans laquelle seront déposés les écrits et les dessins des citoyens. La capsule sera enfouie sous la place de l'Espoir, puis déterrée en 2065 à l'occasion du 150e anniversaire de Montréal-Nord. Josianne Barrette-Moran estime que l'arrondissement poursuit « son travail d'effacement ». À l'instar d'autres sympathisants, elle demande « un processus de guérison réel pour la communauté nord-montréalaise et pour la famille Villanueva, pour garder vivante la mémoire de Fredy ». « Dévoiler le tout 47 ans plus tard, vraiment ? C'est insultant pour la famille », dit-elle.

Toutefois, La Presse a appris qu'il y aurait une lecture publique des textes, lors d'un événement prévu à la fin de l'été, avant de les placer dans la capsule.

À l'arrondissement, Daniel Bussières, chef de division aux communications, s'explique mal la décision de Mme Barrette-Moran, d'autant plus qu'elle était au courant des mécanismes du projet dévoilé en conférence de presse le 28 juin dernier. « Elle nous a même remerciés pour notre "ouverture" et notre "travail" dans son dernier courriel », ajoute-t-il.

Rappelons que Fredy Villanueva a été tué le 9 août 2008 lors d'une intervention policière dans un parc de Montréal-Nord. Il avait 18 ans.