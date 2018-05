Bill Cosby sera fixé sur sa peine fin septembre

Agence France-Presse NEW YORK

Au terme de trois semaines de procès, l'acteur de 80 ans a été déclaré coupable, le 26 avril, de trois chefs d'accusation pour avoir agressé sexuellement Andrea Constand, une ex-basketteuse aujourd'hui âgée de 45 ans. Il risque, en théorie, 30 ans de prison.

Dans l'attente de connaître sa peine, le juge Steven O'Neill l'a assigné à résidence dans son domicile de Cheltenham, une banlieue cossue de Philadelphie, et demandé son placement sous surveillance électronique.

Le magistrat a fixé deux audiences pour le prononcé de la peine, une le 24 et l'autre le 25. Interrogé, le tribunal n'a pas précisé pourquoi l'audience avait été fixée sur deux jours.

Le verdict de culpabilité de Bill Cosby est le premier pour un homme de pouvoir depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein et la naissance des mouvements #metoo et #Time's Up.