 Bill Cosby a versé 3,38 millions $ à sa victime présumée 

Le second procès de Bill Cosby pour agression sexuelle s'est ouvert lundi sur une révélation, celle du montant qu'a accepté de verser, il y a 12 ans, l'acteur à sa victime présumée, soit 3,38 millions de dollars US.

Symbole de promotion sociale afro-américaine et de droiture morale jusqu'à son inculpation en décembre 2015, Bill Cosby est accusé d'avoir agressé sexuellement cette ancienne cadre universitaire à son domicile en janvier 2004, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif.

Après une matinée à débattre d'un dernier recours de la défense, qui a tenté, en vain, de faire écarter un juré, les débats ne se sont ouverts lundi qu'en milieu d'après-midi dans la petite ville de Norristown, à 30 kilomètres au nord-ouest de Philadelphie.

#MeToo en toile de fond

Il s'agit du second procès du comédien américain, après l'annulation du premier, en juin 2017, faute d'unanimité du jury.

Presqu'un an plus tard, le contexte n'a plus grand-chose à voir pour celui qui s'invita dans les postes de télévision du monde entier avec The Cosby Show (1984-1992), devenant une célébrité bien au-delà des États-Unis.

Entre-temps a éclaté le scandale Weinstein, puis le mouvement #MeToo, qui a parfois pris des allures de grande purge du monde du divertissement, de la politique et des médias, les accusations tombant sur des dizaines d'hommes de pouvoir.

Signe de cette tension nouvelle, une militante Femen a couru vers Bill Cosby alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du tribunal, lundi matin, avant le début de l'audience, aux cris de «Women's Lives Matter» (les vies des femmes comptent).

À moitié nue, couverte d'inscriptions, dont «Cosby rapist», Nicolle Rochelle a rapidement été maîtrisée par la police, avant d'être inculpée, plus tard dans la journée, pour trouble à l'ordre public.

Apparue dans plusieurs épisodes du Cosby Show, elle a indiqué aux journalistes présents n'avoir jamais été maltraitée par Bill Cosby.