 Michel Mpambara dénonce le manque de diversité culturelle 

Michel Mpambara a questionné le réalisateur de Mommy sur le sujet dans une conversation qu'il rapporte sur Facebook.

«On a questionné le réalisateur/producteur Xavier Dolan pour quelle raison dans aucun de ses films pourtant si colorés, on n'y voit aucune personne de couleur? Il a rétorqué qu'il n'est tellement pas raciste qu'il ne voit pas de couleur. Dixit «Je choisis mes acteurs en fonction de leur talent.» Par conséquent, pour X. Dolan, non seulement les autres couleurs n'existent pas puisqu'il ne voit que les Blancs; de plus, il insinue que les gens de couleur n'ont pas assez de talents pour faire partie de ses oeuvres.»

La publication a suscité de nombreuses réactions, dont celle de Luce Rozon. «Je n'entend pas dans sa phrase la même chose que toi. Ne pas voir de couleur est ce qu'il y a de moins raciste. Quand on arrive à ça, c'est grand! Xavier raconte sa vie dans les films. Sa mère, son entourage. S'il n'y avait pas de noir ou de pakistanais, il n'a pas à en inventer pour la maudite parité. Je trouve ça encore plus raciste que toute cette fausse parité! Je trouve, sans vouloir t'offenser, que tout le monde déforme les mots ces jours ci pour promouvoir les «moi aussi, les genres, les confessions etc. Ça me fait capoter!»