 Testament de Johnny Hallyday: une famille à couteaux tirés 

Les déshérités

> Laura Smet, 34 ans, comédienne, fille que Johnny Hallyday a eue avec Nathalie Baye

> David Hallyday, 51 ans, fils issu de son mariage avec Sylvie Vartan

Laura Smet et David Hallyday ont annoncé hier qu'ils contesteraient le testament de leur père. Celui-ci contreviendrait aux exigences du droit français, où les enfants ont droit à une part de l'héritage, ont indiqué leurs avocats.

«J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi», a écrit Laura Smet dans une lettre posthume qu'elle adresse à son père et qui a été transmise à l'Agence France-Presse. «Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler. Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ? Je t'entends, papa, et moi, j'ai choisi de me battre», écrit-elle.

LES HÉRITIÈRES

> Laeticia, 42 ans, veuve de Johnny Hallyday

> Jade et Joy, filles adoptives du couple, âgées de 13 et 9 ans

Laeticia, qui avait épousé Johnny Hallyday en mars 1996, est l'unique héritière du patrimoine et des droits d'artiste du rockeur, en vertu du testament du défunt. Le testament prévoit également qu'en cas de décès de Laeticia, tous les biens de la star seraient exclusivement transmis à ses deux filles, Jade et Joy, à parts égales.

Laeticia a exprimé hier «son écoeurement face à l'irruption médiatique» autour de la succession de son mari. Elle a dit regretter que Laura Smet et David Hallyday aient choisi la voie médiatique plutôt que de s'en tenir à un cadre familial et juridique. Elle se dit sereine et entend consacrer toute son énergie à faire respecter l'oeuvre et la mémoire de son mari.

L'enjeu

Dans le droit français, on ne peut écarter ses enfants de sa succession - il y a ce qu'on appelle «la réserve héréditaire», ce qui n'existe pas en Californie. L'enjeu est grand et complexe, car il faudra déterminer quel était le lieu du domicile principal de Johnny Hallyday pour savoir quelle sera la loi qui sera appliquée à son testament. Johnny Hallyday vivait entre la France, les États-Unis et l'île de Saint-Barthélemy, où il a été inhumé. Ce que laisse la star rock? Il y a son patrimoine immobilier, des motos et voitures de collection, ainsi que les droits de ses 1300 chansons.

Sources: AFP, Le Point