 Norvège: un millier d'artistes dénoncent le harcèlement sexuel 

Signe que les pays champions de l'égalité des sexes n'échappent pas au fléau, un millier de musiciennes et chanteuses norvégiennes ont dénoncé viols, agressions et harcèlement dans des appels publiés jeudi dans la presse.

«La honte et le sentiment de culpabilité doivent retourner à leur place: chez ceux qui s'adonnent au harcèlement et ceux qui les protègent», proclament 295 chanteuses dans une tribune parue dans le quotidien Aftenposten.

Dans un appel distinct, 706 musiciennes soulignent qu'«il n'y a aucune raison de croire que le milieu de la musique est mieux ici, même dans le "pays le plus égalitaire au monde"».

La Norvège est le deuxième pays le plus égalitaire au monde, selon un récent rapport du Forum économique mondial, qui tient notamment compte des inégalités salariales et de la place des femmes dans les sphères politique et économique.

Les pays nordiques monopolisent la tête du classement avec l'Islande en première position, la Finlande à la troisième place et la Suède à la cinquième place.

À côté des appels, Aftenposten publie de multiples témoignages anonymisés d'artistes qui relatent des violences, pressions et humiliations à caractère sexuel qu'elles ont subies.

«À Oslo, j'ai été victime d'une agression de la part de quelqu'un que je fréquentais», confie une musicienne. «J'ai pensé comme d'autres que c'est quelque chose de courant, que ça ne vaut pas la peine d'y donner des suites».

«Au cours (...) de ma carrière, j'ai reçu sans discontinuer des commentaires sur mes apparences et ma sexualité», témoigne aussi une chanteuse. «J'ai eu d'innombrables textos de collègues écrivant sur mon physique et rien sur le boulot que je venais d'accomplir».

Ces appels font suite à une démarche similaire par plus de 500 actrices et comédiennes norvégiennes la semaine dernière. En Suède voisine, près de 2000 musiciennes ont aussi dénoncé des abus sexuels.

La parole s'est libérée un peu partout dans le monde après les révélations visant le célèbre producteur américain Harvey Weinstein, accusé par une centaine de femmes de harcèlement ou d'agressions sexuelles.