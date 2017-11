 Les effets retrouvés de John Lennon volés par l'ex-chauffeur de Yoko Ono? 

«Nous pensons qu'il est le coupable et le voleur présumé des objets», a déclaré Carsten Pfohl de la police judiciaire de Berlin lors d'une conférence de presse.

En juin dernier, 86 affaires personnelles, dont plusieurs journaux intimes, deux paires de lunettes, un étui de cigarettes ou encore des carnets de notes de l'ancien membre des Beatles avaient été saisis dans la capitale allemande.

Le voleur présumé, Koral Karsan, a été le chauffeur personnel de la veuve du chanteur entre 1995 et 2006. Et en 2006 elle avait été victime d'un cambriolage à New York lors duquel plusieurs documents de Lennon avaient été dérobés.

Ces objets ont alors transité d'abord par la Turquie avant d'être acheminés vers Berlin, «probablement en 2013 ou 2014», a estimé la procureure générale de la capitale Susann Wettley.

Lundi, la police berlinoise avait arrêté un homme de 58 ans soupçonné d'avoir recelé les affaires personnelles de John Lennon. Il se trouve toujours en détention provisoire, selon la police.

Les autorités cherchent à présent à établir le lien entre lui et l'ex-chauffeur.

En 2007, M. Karsan avait été condamné aux États-Unis pour une autre affaire à 60 jours de prison pour avoir essayé d'extorquer plusieurs milliers d'euros à Yoko Ono, a précisé la police.

Figure légendaire des Beatles avec Paul McCartney, John Lennon avait été abattu par un fan déséquilibré à New York en 1980.

L'une de ses vestes en cuir avait été vendue pour quelque 10 400 livres (17 500 $) lors d'une vente aux enchères en Angleterre en février.