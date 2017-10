 Prix du Québec: Lecavalier, Lord et Sterbak parmi les lauréats 

Dans le domaine culturel, parmi les huit récipiendaires, on retrouve la réalisatrice de cinéma d'animation Michèle Cournoyer; l'écrivain et éditeur Normand de Bellefeuille; la chorégraphe et interprète Louise Lecavalier; le chroniqueur à Ici Radio-Canada Première et spécialiste de la langue française, Guy Bertrand (prix Georges-Émile-Lapalme); le réalisateur Jean-Claude Lord (prix Guy-Mauffette - Radio et télévision); et la sculpteure Jana Sterbak (prix Paul Émile-Borduas en arts visuels et métiers d'art).

Créés en 1977, les Prix du Québec sont la plus haute distinction décernée annuellement par l'État québécois en matière de culture et de science, Marie Montpetit et Dominique Anglade.

«Depuis 40 ans, les Prix du Québec soulignent le parcours d'artistes et d'artisans qui, par leur engagement continu et la force de leur oeuvre, façonnent le Québec et le font rayonner bien au-delà de nos frontières», a souligné Marie Montpetit, la nouvelle ministre de la Culture et des Communications. «Je suis fière de remettre les Prix du Québec à des femmes et des hommes ayant marqué l'histoire de la culture québécoise par leurs actions remarquables, assurément dignes d'être reconnues et récompensées.»