Les finalistes des Olivier dévoilés dans la sobriété

Un moment qui aurait dû en être un de célébrations s'est finalement déroulé dans la sobriété, mardi, alors que les finalistes du prochain Gala Les Olivier ont été dévoilés en toute discrétion, dans la foulée des accusations et allégations d'agression sexuelle à l'endroit de l'ancien président du Groupe Juste pour rire, Gilbert Rozon.

L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) avait décidé, lundi, d'annuler la conférence de presse prévue le lendemain pour annoncer les nominations, jugeant que «personne n'a le coeur à la fête aujourd'hui».

C'est donc par communiqué de presse que l'on a appris que l'humoriste Mariana Mazza arrive en tête des finalistes avec cinq nominations, dont une dans la prestigieuse catégorie de l'Olivier de l'année. Son spectacle «Femme ta gueule» lui permet aussi de s'inscrire dans les catégories du spectacle meilleur vendeur de l'année, de l'auteure de l'année/spectacle d'humour, et du spectacle d'humour de l'année. La cinquième nomination va à son metteur en scène, Christian Viau.

Louis T s'illustre également, avec quatre nominations, dont trois pour son spectacle «Objectivement parlant» (Auteur de l'année/spectacle d'humour, metteur en scène de l'année, spectacle d'humour de l'année). Sa série «Vérités et conséquences avec Louis T» est par ailleurs nommée dans la catégorie de la capsule ou du sketch web humoristique de l'année.

Pierre Hébert et Alexandre Barrette se démarquent également, respectivement avec les spectacles «Le goût du risque» et «Imparfait». Dominic Paquet est nommé trois fois dans les catégories du spectacle d'humour meilleur vendeur pour «Rien qu's'une gosse», de la capsule ou du sketch radio humoristique de l'année pour «À la semaine prochaine», et de l'Olivier de l'année.

Trois nominations également pour l'humoriste de la relève Julien Lacroix, dans les catégories Numéro d'humour de l'année, pour le spectacle «Lettre à mon ex», Découverte de l'année, ainsi que Capsule ou Sketch web humoristique de l'année pour sa série «Julien».

Outre Mariana Mazza et Dominic Paquet, l'Olivier de l'année pourrait être remis à Louis-José Houde, Philippe Laprise, Martin Matte, François Morency ou Laurent Paquin. Le vote populaire pour ce prix se fera exclusivement en ligne, du 27 novembre au 10 décembre, sur le site radio-canada.ca/olivier.

Du côté des découvertes de l'année, les finalistes sont Mehdi Bousaidan, Simon Gouache, Les grandes crues, Julien Lacroix et Rosalie Vaillancourt.

Au total, 13 prix Olivier seront remis cette année, dont deux dans de nouvelles catégories: série web humoristique de l'année et podcast humoristique de l'année.

Le 19e Gala Les Olivier sera animé pour une troisième fois par l'humoriste François Morency le 10 décembre. La soirée sera diffusée en direct à Radio-Canada.