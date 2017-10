Plaisirs coupables: nos chroniqueurs passent aux aveux

The Life-Changing Magic of Tidying Up

Rima Elkouri: The Life-Changing Magic of Tidying Up

«Alors qu'il y a tant de bons livres sur ma liste de lecture, j'ai perdu deux heures de ma vie à lire The Life-Changing Magic of Tidying Up de la gourou japonaise du ménage Marie Kondo. Même s'il a trôné au sommet de la liste des best-sellers du New York Times, c'est un livre insignifiant qui dit en 200 pages: "Ramassez-vous!" Ce que j'aurais pu faire au lieu de prendre plaisir à lire ce livre.»

Ariane Krol: La guimauve musicale

«Une liste de musique que j'ai créée et nommée Mauve Guimauve. Elle comprend au moins quatre versions de Laisse tomber les filles [popularisée par France Gall], ainsi que des chansons de Niagara, Mareva Galanter et, oui, Thierry Hazard. Excellent antidote contre les matins gris ou la tentation de se prendre au sérieux.»