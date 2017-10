 Personnes à mobilité réduite: un accès entravé à la culture 

Des artistes à part entière

Maxime Pomerleau ne s'est jamais définie comme étant handicapée et a toujours voulu travailler dans le milieu culturel.

Originaire de Jonquière, elle a déménagé à Montréal il y a 12 ans pour faire un baccalauréat en animation et recherche culturelles à l'UQAM. «Au début, je travaillais plus en événementiel et en production. Mais des amis qui ont poursuivi leur cursus en cinéma m'ont amenée devant la caméra», se souvient l'interprète de Batwheel, superhéroïne du court métrage du même nom, où elle vole au secours de personnes handicapées.

Un projet qui lui a permis de s'indigner avec humour du sort que réserve la société aux personnes à mobilité réduite et qu'elle a lancé à la Cinémathèque québécoise, un des seuls endroits accessibles et à la portée de son budget à Montréal.

C'est d'ailleurs là qu'elle a donné rendez-vous à La Presse pour discuter.

Chroniqueuse culturelle pour le site MatTV.ca et à la radio, la jeune femme est aussi interprète depuis 2014 pour la compagnie Corpuscule Danse et comédienne. Elle a notamment joué dans Prends-moi, un court métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin. Elle sera également de la distribution de la série Fubar - The Age of the Computer, dès novembre, sur les ondes de City.

«Il y a certes un problème au sujet de la diffusion culturelle, mais aussi de l'accès à la culture: il est difficile de reconnaître que les personnes à mobilité réduite ont une culture si elles n'ont pas l'opportunité de la diffuser.»

La jeune artiste déplore que la plupart des scènes et salles de répétition ne soient pas accessibles à tous. «J'ai couvert pas mal de festivals de cinéma. Toutes les salles sont accessibles, mais la scène où je vais participer à un panel, par exemple, ne l'est pas. Tout comme le bar hot où vont se dérouler tous les événements de réseautage. Ce qu'on m'envoie comme message, c'est que ce n'est pas pour moi.

«J'ai fait partie d'une résidence dans le cadre du Festival TransAmériques cette année et une rencontre a eu lieu à l'Édifice Wilder, dans un local de répétition qui était inaccessible. Après un dédale de couloirs, je me suis retrouvée devant des escaliers menant à un immense local neuf! J'étais estomaquée et insultée. C'est inadmissible quand il s'agit d'un immeuble neuf!», observe-t-elle.

Studios inaccessibles

Après vérification, La Presse a pu constater que deux des six studios situés dans les locaux occupés par Les Grands Ballets canadiens de Montréal au sein de l'Édifice Wilder ne sont pas accessibles. Martin Roy, chargé du dossier à la Société québécoise des infrastructures du Québec, explique cela par «des contraintes physiques imposées par le bâtiment». Il assure que la Régie du bâtiment a donné son aval aux plans de l'édifice, qui respecte ainsi le Code de construction.

«Les artistes professionnels en situation de handicap existent. L'art-thérapie et des organismes extraordinaires font un travail incroyable. Mais les personnes handicapées qui chantent ou dansent ne sont pas seulement dans le milieu communautaire!»

La jeune femme signale également que la majorité des scènes des salles de spectacles qu'elle a fréquentées n'étaient pas accessibles, tout comme la plupart des gradins réservés aux médias dans les grands festivals. «C'est humiliant de devoir quémander pour faire mon travail», dit-elle.

Maxime Pomerleau croit que les artistes et les producteurs devraient penser plus souvent aux spectateurs en situation de handicap dans leur processus créatif. «Avec des spectacles déambulatoires comme Vice & vertu [présenté par la compagnie Les 7 doigts à la SAT], réfléchit-on au parcours en considérant les personnes à mobilité réduite? C'est une responsabilité des artistes et des promoteurs d'être plus inclusifs, tout comme les médias devraient mettre de l'information là-dessus dans leurs critiques ou prépapiers. Ça normaliserait le fait qu'il y a des personnes à mobilité réduite qui vont y aller. Et ça montrerait aux personnes concernées qu'elles sont les bienvenues. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, ça concerne 33 % de la population...», conclut Maxime Pomerleau.