Charlie Murphy, le frère d'Eddie, meurt à 57 ans

Les récits Charlie Murphy's True Hollywood Stories , dans lesquels il racontait des soirées passées avec les chanteurs Prince et Rick James, sont encore aujourd'hui considérés comme des grands moments de l'humour américain.

On l'a également vu au cinéma avec son frère, entre autres dans Norbit et Vampire in Brooklyn. Plusieurs personnalités, dont Chris Rock, Magic Johnson, Nas et Lin-Manuel Miranda, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.