Fusillade dans une mosquée: les artistes réagissent

Dany Turcotte

«Quelle triste époque... La nature humaine est pleine de bogues, on éteint tout ça et on redémarre... attentatQuébec»

Ariane Moffatt

«Moi, c'est la honte qui m'habite ce matin au réveil. En même temps que bcp d'amour dirigé vers tous les musulmans de NOTRE Québec.. stefoy»

Stéphane Laporte

«Il ne faut pas s'étonner qu'il arrive chez nous ce qui se passe ailleurs, il faut surtout comprendre qu'ailleurs, c'est aussi chez nous.»

Vincent Graton

«Aujourd'hui, prenons le temps de parler à nos enfants d'amitié, de fraternité, d'ouverture, de tolérance avec toutes les communautés.»