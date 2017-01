Gregory Charles en deuil de sa mère

«Ma première amie, ma première alliée, mon premier capitaine, mon premier secours, ma plus sévère critique, mon plus exigeant professeur, ma première complice, ma maman a rendu l'âme ce soir, paisiblement, au terme d'un très long combat contre la maladie», a précisé l'auteur de N'oublie jamais, livre hommage à sa mère paru en 2013.

«C'est comme si son dernier souffle était sorti de ma poitrine. Elle m'a déjà tout donné et je lui dois tout. Pourtant, comme elle exigeait toujours plus de moi, je m'attends à ce que, même de l'autre côté de la vie, elle ne m'abandonne pas et qu'elle continue à veiller sur mon père, sur Nicole et Julia... et sur moi. Moi, qui ne l'oublierai jamais. Merci maman. Je t'aimerai jusqu'à la fin du monde», a conclu Gregory Charles dans son touchant message.