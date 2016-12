Lena Dunham, l'humour et l'avortement...

Dans le plus récent épisode de son émission baladodiffusée Women of the Hour, Dunham abordait la question des droits reproductifs des femmes.

Elle disait qu'il était difficile pour elle de parler des effets de l'avortement puisqu'elle n'en avait jamais vécu. Elle ajoutait: «J'aurais aimé en subir un...»

Les médias de droite, qui l'ont dans leur ligne de mire depuis qu'elle a appuyé Hillary Clinton, ont lancé une attaque en règle. Même des fans de la première heure ont exprimé leur désarroi.

La principale intéressée s'est excusée sur Instagram, assurant qu'il s'agissait du même humour décalé que celui de son personnage dans Girls.

«Je sais que beaucoup de gens n'aimeront jamais aucun mot qui franchira mes lèvres, mais je veux présenter mes excuses à celles qui ont placé leur confiance en moi.»