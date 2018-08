Phil Collins ouvert à l'idée de faire renaître Genesis

La seule condition pour lui serait que son fils Nic se joigne à la formation en tant que batteur.

Le groupe britannique n'a pas joué depuis la fin de sa tournée Turn It On Again, il y maintenant 11 ans.

Phil Collins a eu d'importants problèmes de santé ces dernières années. Les fans avaient peu d'espoir de revoir le groupe sur scène.

Le chanteur est sorti de sa retraite l'an dernier pour sa tournée solo Not Dead Yet !