Un nouvel album pour Cypress Hill

Ce neuvième opus du groupe de rap californien est intitulé Elephant on Acid, et on y retrouve 21 morceaux inédits, dont Band of Gypsies.

Dans le vidéoclip de ce premier extrait offert depuis quelques jours sur YouTube, on retrouve les quatre membres du groupe en Égypte, dans un nuage de haschich, avec le refrain chanté en arabe par les artistes locaux Sadat et Alaa Fifty, et un riff de sitar.

Au magazine Rolling Stone, DJ Muggs décrit l'album comme « un son complet qui vous donne l'impression d'être défoncé sous hallucinogènes alors que vous n'avez rien pris ».